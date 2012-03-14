工行似退出伊朗-巴基斯坦天然气管道项目

路透伊斯兰堡3月14日电---巴基斯坦一高级政府官员周三称,中国工商银行正在退出建设伊朗与巴基斯坦的天然气管道计划,该项目筹划已久,但遭美国强烈反对.

据巴基斯坦一财政部官员称,工行之前提交过标书,希望成为这个管道项目的财务顾问.该项目估价为15亿美元.

但巴基斯坦内阁经济协调委员会周二公布声明称,工行"表现出的兴趣降低".

巴基斯坦一财政部官员称,担心美国制裁与伊朗打交道的公司,看似成为工商银行心头之患.

"我认为他们不会不顾美国的压力,以及与伊朗做交易面临制裁的威胁,"该官员对路透表示.因未被授权向媒体表态其要求匿名.

美国此前表示,巴基斯坦应对於投身提议中的管道建设持审慎态度,因制裁将冲击巴基斯坦企业.

西方国家认为伊朗发展核武器.伊朗则称该国需要核能发电.

巴基斯坦饱受电力短缺之苦,这已经引发游行并令政府受挫.

内阁经济协调委员会表示,若工行正式退出该项目,则还有四种融资渠道:通过新税融资,寻找其他融资银行,与俄罗斯或中国签订为整个项目融资的协议,或与伊朗签订政府与政府之间的协议.

巴基斯坦石油部发言人则称,工行并未退出该项目.

Irfan Ashraf Qazid说,"工行仍在参与伊朗-巴基斯坦项目,谈判仍在进行."

"部委提出该项目其他几项融资渠道,但是不知如何媒体理解成提出这些融资渠道是因为工行退出,情况不是这样的."

工行北京办公室并未立即置评.

巴基斯坦外交部长Hina Rabbani Khar接受记者访问时称,工行不愿参与不会影响这个项目.

"任何项目都会有,而且总会有多种多样的融资来源,"她表示."这个项目可行性很高,项目融资不会遇到任何问题,我们希望如此,而且也这麽认为."

在美国对伊朗实施制裁之後不久,巴基斯坦和伊朗在1月就这项800公里长项目的燃气定价机制达成一致,但条款并未公布.

与定价机制一样,管道细节多不清楚.(完)

--编译 白云/李爽/田建华; 审校 王洋

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