工商银行获准在科威特开设首个分行

神州数码和工行等组建国内第二家健康大数据“国家队”
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报道，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透科威特5月18日 - 中国最大银行--中国工商银行(601398.SS)周日获得最终批准，将在科威特开设分支机构。
科威特在3月时表示将允许外资银行开设多个分支机构，以刺激经济增长。但分析师表示除非科威特政府加快长期推迟的基建项目，否则不太可能出现多家银行纷纷开设分行的现象。
中国工商银行去年获得科威特央行和内阁批准。这将成为该行继多哈、阿布达比和迪拜之后在阿拉伯海湾地区开设的第四家分行。
科威特国家新闻机构KUNA报导称，中国工商银行董事长姜建清今年稍早表示，工行将成为中资企业与科威特之间的“纽带”，他对科威特发展计划中的投资机会表示欢迎。
2004年之前，国际性银行无法在科威特开展业务。在今年之前，科威特也仅准许可开设一个分支机构。这是工行的首个驻科威特分行。
科威特对于外资银行的其他限制，使得外银在当地提供投行服务受到限制，也不得在零售领域展开竞争。目前尚不清楚何时会放宽这些限制举措。(完)
(编译 石冠兰 审校 李婷仪)
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