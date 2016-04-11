工行加入伦敦金银市场协会黄金价格机制 成为黄金定盘商

路透上海4月11日 - 以资产计全球最大银行--中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)周一称，该行已经正式获准加入伦敦金银市场协会(LBMA)黄金价格机制，成为LBMA黄金定盘商。

工行新闻稿并指出，工行正式成为LBMA黄金定盘商，将进一步提升中国在全球贵金属市场的影响力；对工行而言，亦有助于其进一步拓宽黄金交易渠道，优化业务经营模式，加快产品创新与服务升级，提高在全球贵金属市场的影响力。

自1919年开始，由伦敦黄金市场定价公司每天发布两次的伦敦黄金定盘价一直是被广泛使用的金价标准。从2015年3月20日开始，洲际交易所旗下的基准管理机构(IBA)根据伦敦金银市场协会的授权，采取全新的电子化报价方式提供现货黄金定价管理。

截至2016年3月末，工行累计实现贵金属业务量近73万吨，累计发生交易额超过7万亿元人民币，代理上海黄金交易所业务交易量排名银行机构第一，清算量排名场内第一。

伦敦黄金市场是目前全球最大的现货黄金市场，也是全球现货黄金定价中心；而中国是世界最大的黄金生产国和第二大黄金消费国，以中国为代表的新兴市场一直是国际贵金属市场中极为重要的组成部分。（完）