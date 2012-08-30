工银租赁35亿美元采购空客A320系列飞机--新华

香港机构投资者去年从传统基金撤资204亿美元--研究公司eVestment
路透香港3月1日 - 研究公司eVestment周三发布的数据显示，香港的机构投资者于2016年从传统基金撤资204亿美元，较前一年多出近七成。
路透北京8月30日电---中国工银租赁周四在北京签署协议,采购空中客车(Airbus)公司的A320系列飞机,数量为50架,合同金额约35亿美元.
工银金融租赁有限公司为中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)旗下公司.
新华社报导并称,中德双方周四还在北京签署了《空客中国总装线二期框架协议》等10余个合作协议,涉及航空、汽车等多个领域.中国国务院总理温家宝和德国总理默克尔出席签字仪式.(完)
--发稿 李文科; 审校 黄凯
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路透北京3月1日 - 针对欧盟对中国中厚钢板产品采取反倾销措施，中国商务部贸易救济调查局局长王贺军发表谈话称，对欧委会裁定高税率的方法和决定表示严重质疑，并表示中方对欧盟在钢铁领域表现出的贸易保护主义倾向表示高度关注。
路透3月1日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:27时，1港元=0.88609人民币)