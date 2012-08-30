版本:
中国
中国财经 | 2012年 8月 30日 星期四 14:44 BJT

工银租赁35亿美元采购空客A320系列飞机--新华

路透北京8月30日电---中国工银租赁周四在北京签署协议,采购空中客车(Airbus)公司的A320系列飞机,数量为50架,合同金额约35亿美元.

工银金融租赁有限公司为中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)旗下公司.

新华社报导并称,中德双方周四还在北京签署了《空客中国总装线二期框架协议》等10余个合作协议,涉及航空、汽车等多个领域.中国国务院总理温家宝和德国总理默克尔出席签字仪式.(完)

--发稿 李文科; 审校 黄凯

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐