工银租赁35亿美元采购空客A320系列飞机--新华

中国商务部称严重质疑欧委会对中国中厚板产品的反倾销措施

路透北京3月1日 - 针对欧盟对中国中厚钢板产品采取反倾销措施，中国商务部贸易救济调查局局长王贺军发表谈话称，对欧委会裁定高税率的方法和决定表示严重质疑，并表示中方对欧盟在钢铁领域表现出的贸易保护主义倾向表示高度关注。