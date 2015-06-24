中国工行为比利时天然气公司EXMAR提供2亿美元出口买方信贷

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京6月24日 - 中国以市值计最大银行--中国工商银行(601398.SS)(1398.HK) 周二与比利时天然气公司EXMAR签署融资协议，为其向中国企业订购浮式天然气平台（FLNG）提供总额2亿美元的出口买方信贷。这是迄今中国对比利时出口金额最大、技术含量最高的项目。
工行新闻稿称，比利时EXMAR公司本次在中国订造的平台是全球首座浮式天然气液化装置，集天然气生产处理、液化、储存为一体，是新一代高端海洋工程装备，将用于哥伦比亚第二大油气公司Pacific Rubiales Energy相关油气项目开发。
新闻稿并称，融资方EXMAR公司是比利时最大的航运家族赛沃瑞斯（Saverys）家族下属企业之一,专业经营液化气物流和储运业务。
目前比利时是中国在欧盟的第五大贸易伙伴，以往中国对比利时出口主要以钢材、玩具等低端工业产品为主。
周二下午，在习近平主席和来访的比利时国王菲利普的共同见证下，中国工商银行董事长姜建清与EXMAR公司首席执行官赛沃瑞斯在人民大会堂签署了上述浮式天然气平台（FLNG）出口买方信贷协议。
近年来工行为中国企业“走出去”和“一带一路”建设提供全方位金融服务。目前，工行的境外网络拓展至全球42个国家和地区，在电力、交通、油气、矿产、电信、机械、园区建设、农业等领域为企业提供投融资服务。（完）
(发稿 王蕾；审校 黄凯)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。