中国工行为比利时天然气公司EXMAR提供2亿美元出口买方信贷

路透北京6月24日 - 中国以市值计最大银行--中国工商银行(601398.SS)(1398.HK) 周二与比利时天然气公司EXMAR签署融资协议，为其向中国企业订购浮式天然气平台（FLNG）提供总额2亿美元的出口买方信贷。这是迄今中国对比利时出口金额最大、技术含量最高的项目。

工行新闻稿称，比利时EXMAR公司本次在中国订造的平台是全球首座浮式天然气液化装置，集天然气生产处理、液化、储存为一体，是新一代高端海洋工程装备，将用于哥伦比亚第二大油气公司Pacific Rubiales Energy相关油气项目开发。

新闻稿并称，融资方EXMAR公司是比利时最大的航运家族赛沃瑞斯（Saverys）家族下属企业之一,专业经营液化气物流和储运业务。

目前比利时是中国在欧盟的第五大贸易伙伴，以往中国对比利时出口主要以钢材、玩具等低端工业产品为主。

周二下午，在习近平主席和来访的比利时国王菲利普的共同见证下，中国工商银行董事长姜建清与EXMAR公司首席执行官赛沃瑞斯在人民大会堂签署了上述浮式天然气平台（FLNG）出口买方信贷协议。

近年来工行为中国企业“走出去”和“一带一路”建设提供全方位金融服务。目前，工行的境外网络拓展至全球42个国家和地区，在电力、交通、油气、矿产、电信、机械、园区建设、农业等领域为企业提供投融资服务。（完）

(发稿 王蕾；审校 黄凯)

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