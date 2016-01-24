厄瓜多尔和中国工商银行签署9.7亿美元信贷额度协议

路透基多1月22日 - 厄瓜多尔周五表示，已与中国工商银行签署了9.7亿美元信贷额度协议，在油价重挫之际，这应有利厄瓜多尔。

厄瓜多尔财政部在一份声明中称，这是厄瓜多尔和中国去年签署的广泛金融协议的一部分。

中国自2009年以来一直是石油输出国组织(OPEC)成员国厄瓜多尔最大的资金提供方。

财政部称，这笔信贷安排的利率为较三个月期伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码6.2个百分点，期限为五年期。(完)