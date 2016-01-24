厄瓜多尔和中国工商银行签署9.7亿美元信贷额度协议

亚股下跌 美元受叶伦升息信号提振走强
路透东京1月19日 - 亚股周四下滑，美元反弹，之前美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦暗示美联储准备走上升息道路。
路透基多1月22日 - 厄瓜多尔周五表示，已与中国工商银行签署了9.7亿美元信贷额度协议，在油价重挫之际，这应有利厄瓜多尔。
厄瓜多尔财政部在一份声明中称，这是厄瓜多尔和中国去年签署的广泛金融协议的一部分。
中国自2009年以来一直是石油输出国组织(OPEC)成员国厄瓜多尔最大的资金提供方。
财政部称，这笔信贷安排的利率为较三个月期伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码6.2个百分点，期限为五年期。(完)
(编译 李爽 审校 白云)
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商务部声明称，最终确认江阴兴澄特种钢铁有限公司的产品倾销幅度为68.27%，“由于中方企业普遍不配合调查”，这宗调查只有江阴兴澄应诉。
路透纽约1月18日 - 瑞士信贷 已同意以53亿美元的代价，正式与美国司法部就2008年金融危机之前在住房抵押贷款支持证券(RMBS)销售中误导投资者一案达成和解。