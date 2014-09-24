工行称将做好房贷政策衔接 但未明确首套房是否调整--报载

路透上海9月24日 - 在四大行等可能放松首套房认定标准等房贷政策松绑传言后，中国证券报周三引述工商银行(601398.SS)回应称，该行正密切关注房地产市场的变化和相关政策的调整，并将及时做好相关信贷政策的衔接，不断完善相应的金融服务。

从上述回应判断，工行并未对传言中的放松首套房贷认定标准予以承认或否认。报导同时引述建设银行(601939.SS)相关人士表示，建行一贯大力支持居民自住购房贷款需求，建议进一步明确和规范首套房贷支持的范围、条件和标准等。

中证报报导并表示，截至发稿，中行(601988.SS)、农行(601288.SS)尚未给出正面回应；而此前有媒体报导称调整首套房贷标准的兴业银行(601166.SS)、浦发银行(600000.SS)回应称，未作调整。

上海证券报周二引述四大银行之一消息称，房贷还清的可视为首套房，首套房利率或重回七折时代，二套房的限制也将有所松动。

上海证券报今日援引中国银行个金部通知指出，该行鼓励各地方分支行配合地方政府房地产相关政策措施，积极支持居民合理购房需求。尤其引人注意的是，通知要求根据当地四大行利率平均水平，提供有竞争力的贷款价格。

银行业人士指出，二季度以来，多地房价不同程度下跌，商业银行在个人房贷业务方面趋于谨慎，部分地区甚至出现“惜贷”情况。当前，做出一些调整是必然的，但“松绑”到何种程度尚不能判断。

四大行包括工行(1398.HK)、农行(1288.HK)、中行(3988.HK)、建行(0939.HK)。

近期以来，中国房地产市场压力逾加明显，更多城市开始全面放松限购。截至目前，全国范围内剩余的限购城市寥寥无几。

中国主要城市8月房价同比涨幅创下20个月最低，且一线城市同比涨幅明显收窄，当月环比跌幅则进一步扩大，显示楼市单边下跌态势愈加明显。(完)

(发稿 李宏薇；审校 林高丽)

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