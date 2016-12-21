工行将合理安排信贷投放总量结构 增强和风险赛跑意识--董事长

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京12月21日 - 以资产计中国最大银行--工商银行(601398.SS)(1398.HK)董事长易会满表示，工行将合理安排信贷投放总量和结构，更加注重盘活存量，深化房地产信贷结构调整，同时进一步加强对各类风险演化特征和趋势的分析研判，增强和风险赛跑的意识。
央行主管的金融时报周三刊登对他的专访表示，工行将持续推进金融服务创新，防止资金“脱实向虚”，有序开展市场化债转股、资产证券化，为企业降成本、降杠杆提供更加灵活多样的金融服务选择。
对于此次中央经济工作会议提出明年要把防控金融风险放到更加重要的位置，易会满称，面对新常态下金融风险隐患增大的严峻性和防控风险的极端重要性，工行将进一步在风险防范和化解上出实招、出硬招，突出抓好信贷风险防控。
他指出，工行将依托大数据技术健全风险监测预警体系，在严控新发放贷款质量的基础上，加快逾期和潜在风险贷款压降化解，加大不良贷款清收处置力度，强化代理投资和债券承销投资风险管控，坚决遏制信用风险多发和贷款劣变势头。
同时统筹抓好操作风险、流动性风险、跨行业跨市场风险、境外合规风险管理，防止各类风险交叉传染和叠加共振。
在改革方面，易会满表示，将通过深入推进信贷体制机制改革、利率市场化定价、重点城市行竞争力提升、人员结构调整等一系列改革，构建起有利于提升发展质量和效益、提高资源配置效率、激发创新创造活力的体制机制。
工行此前发布公告称，该行拟以120亿元人民币投资设立工银资产管理有限公司，统筹负责全集团债转股业务。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。