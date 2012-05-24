工行在伦敦发行1亿元人民币存款证

路透5月24日电---据汤森路透旗下IFR报导,渣打银行(2888.HK)(STAN.L)和中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)加入在伦敦推广人民币产品的队伍，时间与本周英国财政部高官访问香港相配合。

渣打银行本周宣布，所发行的人民币欧洲商业票据发行总数已经超过10亿元人民币（1.58亿美元），成为伦敦最大的人民币欧洲商业票据发行商。

与此同时，全球最大的银行--工商银行也通过伦敦分行完成了一笔1亿元人民币存款证。这是中资银行首次在伦敦发行的人民币存款证。

两笔发行丰富了在伦敦的人民币产品，此前汇丰(0005.HK)(HSBA.L)曾於4月发行了20亿元人民币点心债，而此前BP也操作了类似案例。

据银行称，渣打经由发行欧元商业票据所筹得的大部分款项为香港伦敦两个市场间提供资金，当中部分会用作支持香港的人民币贸易融资。

工商银行也将把发行存款证所筹资金用於贸易相关业务。此次发行属於工行在伦敦发行3亿美元存款证计划的一部份，该计划去年经修订允许发行人民币存款证。该期限为六个月的存款证定价为2.6%。

据闻市场热烈响应此案，因物以稀为贵。把资金以一种比欧元稳定的货币存放在比欧元区稳定的金融机构中，有助於此案销售。(完)

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--整理 杨淑祯; 审校 张喜良

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