工行率先在伦敦发人民币债券--消息

路透香港11月11日 -两位债券市场消息人士周一表示，以资产计全球最大的银行--中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)正准备于伦敦发行人民币计价债券，将是中资银行首家。

其中一位人士指出，初步计划发行三年及五年期债券，均为固息债，金额不超过20亿元，最终将视市场询价结果，最快明日定价。

根据汤森路透旗下IFR报导，工银伦敦、工银亚洲、工银国际、苏格兰皇家银行、摩根大通以及渣打为联席全球协调人。工银新加坡以及永丰金证券将协同承销。

工行伦敦分行去年曾完成一笔1亿元人民币的存款证（CD），为中资银行首次在伦敦发行的人民币存款证。（完）

(记者 李珊珊; 审校 张喜良)

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