工行率先在伦敦发人民币债券--消息

1-2月中国国企利润总额3018.6亿元 同比增长40.3%--财政部
路透北京3月27日 - 中国财政部周一公布，1-2月国有企业实现利润总额3,018.6亿元人民币，同比增长40.3%。其中中央企业利润总额2,346.1亿元，同比增长23.7%；地方国有企业利润总额672.5亿元，同比增长164.2%。
路透香港11月11日 -两位债券市场消息人士周一表示，以资产计全球最大的银行--中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)正准备于伦敦发行人民币计价债券，将是中资银行首家。
其中一位人士指出，初步计划发行三年及五年期债券，均为固息债，金额不超过20亿元，最终将视市场询价结果，最快明日定价。
根据汤森路透旗下IFR报导，工银伦敦、工银亚洲、工银国际、苏格兰皇家银行、摩根大通以及渣打为联席全球协调人。工银新加坡以及永丰金证券将协同承销。
工行伦敦分行去年曾完成一笔1亿元人民币的存款证（CD），为中资银行首次在伦敦发行的人民币存款证。（完）
(记者 李珊珊; 审校 张喜良)
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路透北京/上海3月27日 - 人民币兑美元即期周一收升逾百点至近一个月新高，中间价亦四连升至逾一个月高点。交易员称，随着市场对美国总统特朗普推行刺激政策执行力的质疑加深，短期美元料延续疲弱走势，缓解人民币贬值预期，汇价或稳中偏强，波动区间向6.83-6.88元靠近。
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