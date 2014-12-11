工行在卢森堡注册成立私募基金 满足人民币跨境使用需求

路透北京12月11日 - 中国最大银行--中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)周四宣布，该行在卢森堡申请注册的首只私募基金已于近日获得卢森堡金融管理局批准。这也是中资商业银行在国际主流基金市场注册成立的首支私募基金。

工行新闻稿表示，该支基金名为“中国工商银行私人银行全球理财基金-SIF”，是工行在国际市场展现人民币财富管理能力的核心产品之一，可为客户提供优质的人民币资产，满足在人民币跨境使用进程中所产生的强劲需求。

“该支基金成立后，工行的境外私人财富管理机构可依托该基金平台，研发具有竞争力的财富管理产品，并在全球多个国家和地区实现销售。”工行私人银行部总经理马健称。

目前，工行已在新加坡、卢森堡、卡塔尔、加拿大四个国家拥有由中国央行指定的人民币业务清算行。

此外，该行称，其还将与境外具有独特能力的基金和财富管理机构开展合作，提供人民币资产以外的专业投资管理服务。

马健表示，2014年末，工行私人财富管理业务将完成四大区域中心、六个重点国家和地区以及十个联动国家服务网络的建设。

此前在接受路透专访时，工行国际业务部总经理吴斌表示，随着人民币国际化的发展，海外的业务线扩展亦非常迅猛，中间业务收入增长显着，投行、私人银行、现金管理、托管、清算等收费业务利润贡献大幅增加。（完）

(发稿 李贺；审校 黄凯)

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