西班牙警方突袭工行驻马德里办公室 就洗钱指控展开调查

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透马德里2月17日 - 西班牙内政部称，该国警方周三突袭中国最大的银行--中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)在马德里的办公室，这是警方针对洗钱指控展开调查的一部分。
此项调查由警方、西班牙税务机构和欧洲刑警组织进行，围绕西班牙国内一犯罪组织掌控的资金展开。西班牙内政部称，这些资金通过工商银行被转移到了中国。
一位知情人士称，预计此行动会逮捕一些人员。
中国工商银行北京总部的新闻发言人拒绝就此置评。
内政部称，去年5月警方调查某些中国进口商品的逃税问题时破获了一个犯罪团伙，发现该组织通过工商银行至少洗钱4,000万欧元。(完)
(编译 王洋; 审校 郑茵)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)