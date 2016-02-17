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中国财经 | 2016年 2月 18日 星期四 07:45 BJT

西班牙警方突袭工行驻马德里办公室 就洗钱指控展开调查

路透马德里2月17日 - 西班牙内政部称，该国警方周三突袭中国最大的银行--中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)在马德里的办公室，这是警方针对洗钱指控展开调查的一部分。

此项调查由警方、西班牙税务机构和欧洲刑警组织进行，围绕西班牙国内一犯罪组织掌控的资金展开。西班牙内政部称，这些资金通过工商银行被转移到了中国。

一位知情人士称，预计此行动会逮捕一些人员。

中国工商银行北京总部的新闻发言人拒绝就此置评。

内政部称，去年5月警方调查某些中国进口商品的逃税问题时破获了一个犯罪团伙，发现该组织通过工商银行至少洗钱4,000万欧元。(完)

(编译 王洋; 审校 郑茵)

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