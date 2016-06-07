中国工行全资子银行工银墨西哥正式营业 为当地首家中资银行

路透北京6月7日 - 以资产计中国最大银行--中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)周二称，其全资子银行--中国工商银行（墨西哥）有限公司在墨西哥城正式对外营业，该行为墨西哥首家中资银行，将为中墨企业提供包括信贷、贸易融资、外汇交易等在内的综合金融服务。

工银墨西哥负责人称，该行将成为工商银行集团在墨西哥的服务中枢，跨接北美自贸区和拉丁美洲两大经济区，为在墨中资企业、与中国开展贸易和投资的墨西哥企业以及墨西哥大型企业提供全方位金融服务。