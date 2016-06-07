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中国财经 | 2016年 6月 7日 星期二 14:54 BJT

中国工行全资子银行工银墨西哥正式营业 为当地首家中资银行

路透北京6月7日 - 以资产计中国最大银行--中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)周二称，其全资子银行--中国工商银行（墨西哥）有限公司在墨西哥城正式对外营业，该行为墨西哥首家中资银行，将为中墨企业提供包括信贷、贸易融资、外汇交易等在内的综合金融服务。

工商银行新闻稿称，该行一次性获批贷款、存款、汇款、贸易融资和外汇交易5类14种对公产品，成为墨西哥开业时产品种类最多的外资银行。

工银墨西哥负责人称，该行将成为工商银行集团在墨西哥的服务中枢，跨接北美自贸区和拉丁美洲两大经济区，为在墨中资企业、与中国开展贸易和投资的墨西哥企业以及墨西哥大型企业提供全方位金融服务。

新闻稿显示，中国连续13年成为墨西哥第二大贸易伙伴，墨西哥连续6年成为中国在拉美的第二大贸易伙伴。数据显示，2015年中墨双边进出口总额达438.5亿美元，较1972年两国建交之初增长3,000多倍。（完）

(发稿 马蓉; 审校 曾祥进)

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