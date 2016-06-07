中国工行全资子银行工银墨西哥正式营业 为当地首家中资银行

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京6月7日 - 以资产计中国最大银行--中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)周二称，其全资子银行--中国工商银行（墨西哥）有限公司在墨西哥城正式对外营业，该行为墨西哥首家中资银行，将为中墨企业提供包括信贷、贸易融资、外汇交易等在内的综合金融服务。
工商银行新闻稿称，该行一次性获批贷款、存款、汇款、贸易融资和外汇交易5类14种对公产品，成为墨西哥开业时产品种类最多的外资银行。
工银墨西哥负责人称，该行将成为工商银行集团在墨西哥的服务中枢，跨接北美自贸区和拉丁美洲两大经济区，为在墨中资企业、与中国开展贸易和投资的墨西哥企业以及墨西哥大型企业提供全方位金融服务。
新闻稿显示，中国连续13年成为墨西哥第二大贸易伙伴，墨西哥连续6年成为中国在拉美的第二大贸易伙伴。数据显示，2015年中墨双边进出口总额达438.5亿美元，较1972年两国建交之初增长3,000多倍。（完）
(发稿 马蓉; 审校 曾祥进)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。