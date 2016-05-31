工行称董事长姜建清因年龄原因辞职 由易会满接任

路透北京5月31日 - 以资产计中国最大银行--工商银行(601398.SS)(1398.HK)周二稍晚公告称，因年龄原因，姜建清今日辞任该行董事长、执行董事、董事会战略委员会主席及委员职务；董事会并审议通过选举副董事长易会满担任董事长以及董事会战略委员会主席的议案。

公告并表示，易会满担任该行董事长的任职资格尚需报中国银监会核准，任期自中国银监会核准之日起计算。在此之前，其以副董事长身份履行董事长职权。

此外，因工作调整，易会满将同时辞去该行行长职务。在新任行长选举产生，并经中国银监会核准前，由易会满代为行使行长职权。

工行同时并公告称，董事会今日还审议通过全资子公司工银亚洲拟以10亿欧元（或等值其他币种）投资设立中东欧金融公司，投资金额占中东欧金融公司总股本的100%。本次投资资金来源为工银亚洲自有资金。

中东欧金融公司将在境外注册，并可根据业务需要，适时在境外设立其他基金和子公司，实现市场互补和战略协同；该公司还将牵头设立市场化基金，面向中东欧国家政府（或其授权机构）及全球其他市场募资，业务投向为“一带一路”共建框架下互联互通等基础设施建设、国际产能合作等。（完）

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