中国工商银行同尼日利亚央行签署人民币交易协议

路透北京4月12日 - 中国外交部官员称，中国以资产计最大银行--工商银行(601398.SS)(1398.HK)同尼日利亚央行周二签署了人民币交易的协议。

外交部非洲司司长林松添对记者表示，“这意味着人民币可在尼日利亚各银行间自由流通，而且人民币也纳入尼日利亚外汇储备中。”

该协议是在中国国家主席习近平会见尼日利亚总统布哈里后签署的。(完)