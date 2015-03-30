工行称账户原油单日交易量创新高突破400万桶

路透北京3月30日 - 全球资产最大的银行--中国工商银行(601398.SS) (1398.HK)周一称，受去年四季度以来国际油价大幅波动的影响，工行账户原油交易持续火爆。账户原油的单日交易量继1月中旬突破200万桶以后，3月中旬又突破400万桶，达到429万桶，交易金额近13亿元，均创历史新高。

工行提供的新闻稿称，今年前两个月工行账户原油累计交易量已超过6,000万桶，较2014年同期增长75倍，是去年全年交易量的2.5倍。

新闻稿援引业内人士指出，今年以来账户原油交易量屡创新高，主因去年以来油价大幅波动，工行账户原油业务的投资和避险属性得到了充分发挥。且账户原油投资起点低，交易非常便捷。账户原油交易起点很低，买卖0.1桶（约30元人民币）即可参与交易。

由于原油价格与个人日常消费的汽、柴油价格等具有一定相关性，个人买卖账户原油除了可以赚取投资收益外，还可在一定程度上对冲原油相关商品的价格波动风险，起到套期保值的作用。

据了解，账户原油是工行2013年3月在国内同业中独家推出的一种新型投资交易产品，通过只计份额、不提取实物原油的方式为客户提供的以人民币或美元买卖原油份额的金融创新服务。

交易品种则覆盖了挂钩WTI原油期货的账户北美原油和挂钩Brent原油期货的账户国际原油。同时，工行还推出了账户原油转期功能和先卖出后买入(即做空交易），进一步丰富了账户原油交易功能。

布伦特原油期货自去年6月下旬以来一路暴跌，最高自115.71美元，下跌到45.16美元后触底反弹，目前的价格为55美元左右。（完）

(发稿 李文科; 审校 杨淑祯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。