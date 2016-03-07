今年前两月工行账户原油交易量超亿桶 同比增逾一倍

路透北京3月7日 - 中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)周一透露，该行今年前两月的工行账户原油交易量已超亿桶，较去年同期增长超过一倍，单日交易量突破900万桶，再创历史新高。

账户原油是工商银行于2013年独家推出的一款投资产品，通过只计份额、不提取实物原油的方式，为客户提供以人民币或美元买卖原油份额的服务。该业务具有交易方式灵活、起点低、渠道便捷、时间长、实时清算等特色优势，交易品种覆盖了挂钩WTI原油的账户北美原油和挂钩Brent原油的账户国际原油。

据介绍，账户原油业务支持双向交易，无论油价涨跌，投资者均有机会通过做多或做空赚取收益。同时，账户原油每期产品有固定的到期日，若投资者希望对账户原油进行连续投资，可以设置“自动转期”功能，工行系统会在到期日自动完成平仓上期产品并开仓下期产品的交易功能，比手工操作卖出（买入）上期产品再买入（卖出）下期产品更方便，且交易成本更低。（完）