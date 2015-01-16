工行账户原油单日成交量创新高 受国际油价波动影响

路透北京1月16日 - 全球市值最大银行--中国工商银行周五公布，该行账户原油投资产品在本周实现236.6万桶单日交易量，创造日交易量新高。

工行新闻稿表示，受近期国际油价大幅波动的影响，该行账户原油投资产品的交易量不断刷新历史记录。

“个人买卖账户原油除了可以赚取投资收益外，还可在一定程度上对冲原油相关商品的价格波动风险，起到套期保值的作用。”工行相关负责人称。

原油价格周二挫跌5%，至近六年低位，之后反弹，且布兰特原油和美国原油盘中一度平价。供应过多令油价过去六个月狂跌60%。

去年7月，工行在国内推出了账户原油“做空”交易，即先卖出后买入原油份额的交易方式。该行推出账户原油“做空”功能后，基本实现账户原油交易品种与功能的全覆盖。

账户原油是工行2013年3月在国内同业中率先推出的投资交易产品，通过只计份额、不提取实物原油的方式，以人民币或美元买卖原油份额。（完）

(发稿 李贺; 审校 杨淑祯)

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