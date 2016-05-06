工行牵头筹备中东欧基金 董事长姜建清正在参与此事--消息

路透香港5月6日 - 直接了解情况的二位消息人士确认，以市值计中国第一大银行--中国工商银(1398.HK)(601398.SS)正在牵头筹备中东欧基金，董事长姜建清参与了此事。这意味着，姜建清退位董事长后，仍将继续从事工商银行的全球化布局事业。

本周，工行召开了内部会议，针对董事长兼党委书记一职进行了民主推荐。因姜建清已年至63岁的退休年龄。

“中东欧基金是由工行牵头筹备的，姜董事长正在参与此事，有关媒体在报导中的‘转战’一词不准确。”上述消息人士称。

路透已联系工行新闻处，该处表示一切以公司公告为主，目前没有应披露未披露事宜。

另有上述消息人士指，尽管姜建清的年龄到了，但按程序还要召开董事会，以及新任董事长的银监会任职资格审查程序，全部履行完也得需要个把月时间。

去年11月国务院总理李克强主持第四届中国—中东欧国家领导人会晤时，中方倡导设立中国—中东欧国家金融公司，为“16+1”合作提供金融支持。

姜建清已掌舵工行逾16年，其间，工行完成股改上市、国际化布局、互联网金融等多项改革，将工行打造成全球市值最大的银行。业界则将工行称之为“宇宙行”。

工商银行今年首季净利同比微增0.59%，实现净利润747.64亿元人民币；季末不良贷款率1.66%，较上年末上升0.16个百分点。拨备覆盖率为141.21%，已经低于此前银监会规定的150%的拨备覆盖率红线。（完）