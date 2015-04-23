工行已在巴基斯坦设三家机构 落实“一带一路”支持中巴经济走廊

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透北京4月23日 - 全球市值最大银行--中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)周四表示，该行巴基斯坦拉合尔分行近日已正式开业。做为目前唯一在巴基斯坦设立机构的中资商业银行，工行称正落实“一带一路”战略，支持中巴经济走廊建设。
工行新闻稿称，目前该行在巴基斯坦的卡拉奇、伊斯兰堡和拉合尔已设立三家机构，在巴基斯坦金融市场中的地位进一步提升。
“工行先后完成了撒察尔风电项目、达沃风电项目、SK水电站项目、萨希瓦尔煤电项目的融资，总金额达43亿美元，为促进巴基斯坦当地经济和社会发展贡献了一份力量。”新闻稿称。
2014年中巴双边贸易总额为160.06亿美元，同比增长12.57%，中国对巴直接投资则同比增长739.4%，成为巴基斯坦最大的外国直接投资来源国。
截至目前，工行的境外网络已覆盖全球42个国家和地区，通过参股南非标准银行间接延伸至20个非洲国家，形成了横跨亚、非、拉、欧、美、澳的全球服务网络。（完）
(记者 赵红梅; 审校 曾祥进)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。