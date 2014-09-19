建行董事长证实人行向五大行投放5000亿元SLF--新华

中国一行三会多措维护金融安全 银监会称将深入排查各类风险
路透北京5月4日 - 针对中共中央政治局近日就维护国家金融安全进行第四十次集体学习，新华社周四报道称，一行三会（央行、银监会、保监会和证监会）纷纷召开会议，明确2017年的工作重点，多举措维护国家金融安全，其中银监会称将深入排查银行业各类风险。
路透北京9月19日 - 中国建设银行(601939.SS)(0939.HK)董事长王洪章接受新华社采访时称，中国央行确实已向五大商业银行投放总计5,000亿元人民币的常备借贷便利(SLF)。
王洪章认为，中国央行向五大行发放5,000亿元SLF，是执行稳健货币政策的一部分。建行将继续关注和评估这5,000亿元对市场流动性的影响，加强自身资金配备的科学性。
对于建行的情况，王洪章称，建行目前还没有补充流动性的需求，1,000亿元的常备借贷便利正在商谈中。
此前市场传闻称，央行周二通知工农中建交五大行，将在最近两天分别向每家做1,000亿的SLF，期限为三个月。路透联络的消息人士中有两位表示央行进行SLF操作属实，但对于具体的操作范围和规模尚难明确。（完）
(发稿 李贺; 审校 黄凯)
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路透上海/北京5月4日 - 人民币兑美元即期周四小幅收跌，波动区间狭窄。交易员称，隔夜美联储议息决议推升美元指数，今日中间价虽创出三周新低，但明显强于市场估算区间，监管层料对中间价定价启动过滤机制，以向市场传递稳定汇率预期，短期汇价料无明显变化。
路透上海5月4日 - 上海证券交易所资本市场研究所最新报告建议，未来要实施穿透式监管，防止金融风险向实体经济传导；优化上市公司结构，吸引更多战略新兴产业公司在蓝筹主板上市，发挥资本市场服务实体经济应有的作用，促进上市公司持续提升经营质量。