建行董事长证实人行向五大行投放5000亿元SLF--新华

路透北京9月19日 - 中国建设银行(601939.SS)(0939.HK)董事长王洪章接受新华社采访时称，中国央行确实已向五大商业银行投放总计5,000亿元人民币的常备借贷便利(SLF)。

王洪章认为，中国央行向五大行发放5,000亿元SLF，是执行稳健货币政策的一部分。建行将继续关注和评估这5,000亿元对市场流动性的影响，加强自身资金配备的科学性。

对于建行的情况，王洪章称，建行目前还没有补充流动性的需求，1,000亿元的常备借贷便利正在商谈中。

此前市场传闻称，央行周二通知工农中建交五大行，将在最近两天分别向每家做1,000亿的SLF，期限为三个月。路透联络的消息人士中有两位表示央行进行SLF操作属实，但对于具体的操作范围和规模尚难明确。（完）

(发稿 李贺; 审校 黄凯)

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