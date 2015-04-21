工行与巴基斯坦四电力企业签项目融资协议 金额达43亿美元

路透北京4月21日 - 全球资产最大的银行--中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)称与巴基斯坦当地四家能源电力项目签署了能源电力项目融资协议，金额总计达43亿美元，为“一带一路”(丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路)上中巴双方重点合作和优先推进的重大基础设施项目。

工行周二发布新闻稿称，本次签署融资协议的巴基斯坦苏克阿瑞大型水电站、大沃风电站、萨希瓦尔燃煤电站、塔尔煤电一体化四个能源电力项目均位于中巴经济走廊沿线。

“工行未来将整体规划金融服务方案，应对‘一带一路’及亚太地区基础建设投资和互联互通所带来的融资需求。”工行表示。

新闻稿指出，目前巴基斯坦电力短缺现象比较严重，全国日均电力缺口为400万千瓦，夏季高峰时期电力缺口高达每天750万千瓦，已成为制约经济发展的瓶颈。

工商银行并表示，已在“一带一路”建设相关领域提前储备130多个商业前景较好的重大项目，投资金额达1,588亿美元，项目涉及电力、交通、油气、矿产、电信、机械、园区建设、农业等行业，基本实现了对“走出去”重点行业的全面覆盖。

目前，工商银行已经构建了与“一带一路”国家战略所涉国家和区域高度重合的境内外经营网络布局，在沿线18个国家拥有120家分支机构，金融服务辐射范围基本覆盖“一带一路”规划区域。去年，工行支持的“一带一路”境外项目达到73个，总金额达109亿美元。

中国国家主席习近平自4月20日至21日对巴基斯坦进行国事访问，期间，中国工商银行董事长姜建清在巴基斯坦首都伊斯兰堡分别与巴基斯坦当地四家项目业主签署了上述能源电力项目融资协议。（完）

(发稿 王蕾；; 审校 李文科/曾祥进)

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