工行成为首家获准在波兰营业的中资银行

路透北京4月23日电---全球市值最大的银行--中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)称,其全资子公司--工银欧洲在波兰开设分行的申请已於近日获得波兰金融监管局的正式批准.

工行发布的新闻稿称,这标志着中国工商银行成为第一家获准在波兰营业的中资银行,也使该行在欧洲地区的国际化服务网络进一步完善.

截至目前,工商银行在34个国家和地区拥有244家境外机构,并持有南非标准银行集团20%股权.(完)

--发稿 张胜男; 审校 张喜良

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