工行成为首家获准在波兰营业的中资银行

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--3月3日
路透3月3日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.88925人民币)
路透北京4月23日电---全球市值最大的银行--中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)称,其全资子公司--工银欧洲在波兰开设分行的申请已於近日获得波兰金融监管局的正式批准.
工行发布的新闻稿称,这标志着中国工商银行成为第一家获准在波兰营业的中资银行,也使该行在欧洲地区的国际化服务网络进一步完善.
截至目前,工商银行在34个国家和地区拥有244家境外机构,并持有南非标准银行集团20%股权.(完)
--发稿 张胜男; 审校 张喜良
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路透3月3日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.88925人民币)
路透上海3月3日 - 中国股市沪综指周五连两日收跌。分析师指出，美联储升息预期打压国际大宗商品价格，国内周期股普遍走弱；而深市创业板龙头股乐视网破位下跌，亦打击市场人气。大盘跳空低开后，一直低位徘徊，成交萎缩。
路透北京3月3日 - 当被问及中国央行未来是否会继续“随行就市”上调逆回购利率时，央行副行长易纲周五表示，利率的波动是市场供求关系决定的，而且总体来说国内的利率非常稳定。