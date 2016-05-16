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中国财经 | 2016年 5月 16日 星期一 18:21 BJT

工银标准银行将收购巴克莱旗下伦敦贵金属存储业务

路透伦敦5月16日 - 中国工银标准银行(ICBC Standard Bank)周一表示，已同意收购巴克莱(BARC.L)伦敦贵金属存储业务。该银行在逐步扩大其在贵金属清算和存储方面的能力。

该协议将使工银标准银行成为唯一一家在伦敦运作金库的中资银行。伦敦是贵金属主要交易和存储中心。协议将于7月完成。

这是欧洲最大的金库之一，用来存放黄金、白银、铂金和钯金。(完)

(编译 李爽 审校 张荻)

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