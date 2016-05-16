工银标准银行将收购巴克莱旗下伦敦贵金属存储业务

中国国资委称将建立央企境内外投资负面清单 设定禁止和特别监管类
路透北京1月18日 - 中国国资委最新就中央企业境内外投资发布监督管理办法，称将建立发布央企投资项目负面清单，设定禁止类和特别监管类投资项目，实行分类监管。
路透伦敦5月16日 - 中国工银标准银行(ICBC Standard Bank)周一表示，已同意收购巴克莱(BARC.L)伦敦贵金属存储业务。该银行在逐步扩大其在贵金属清算和存储方面的能力。
该协议将使工银标准银行成为唯一一家在伦敦运作金库的中资银行。伦敦是贵金属主要交易和存储中心。协议将于7月完成。
这是欧洲最大的金库之一，用来存放黄金、白银、铂金和钯金。(完)
(编译 李爽 审校 张荻)
路透北京1月18日 - 中国国资委最新就中央企业境内外投资发布监督管理办法，称将建立发布央企投资项目负面清单，设定禁止类和特别监管类投资项目，实行分类监管。
路透北京1月18日 - 中国股市沪综指周三连二日小幅反弹收升。分析师表示，今日大盘以缩量震荡为主，投资者参与意愿并不强，中小盘股重返疲弱。临近春节长假，投资者观望情绪逐渐浓厚，料后市大盘以低位震荡为主。
路透北京1月18日 - 中国房地产市场价格拐点已现。数据显示，12月70个大中城市房价指数同比涨幅15个月来首度回落，热点城市受调控政策影响，房价环比多持平或下跌，昔日的龙头城市全面熄火；重庆等之前较平静的二三线楼市开始升温，但在中央“房子不是用来炒的”的定位下，调控政策也紧随而来。