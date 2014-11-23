工行获准在境外发行不超过3.5亿股优先股

中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3000万元 10月起施行
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京11月22日 - 中国最大银行--中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)周五晚间公告称，获准在境外发行不超过3.5亿股优先股，每股面值人民币100元，完成发行后的优先股可在香港交易所上市。
公告显示，核准工行境外发行的优先股在触发事件发生时强制转换为普通股，转换后的普通股可在香港交易所上市。
工行此前公告称，拟在境内外发行至多800亿元人民币优先股，用以补充资本金，其中在境内发行不超过450亿元优先股，境外发行量不超过350亿元。
工商银行A股周五收报3.74元，H股收在4.97港元。（完）
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(发稿 张晓翀；审校 黄凯)
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路透北京4月21日 - 中国国家外管局周五称，海关总署、国家税务总局、国家外汇管理局同意加快推进跨部门的信息互换、监管互认、执法互助，更好地防范和打击走私、骗取出口退税、逃骗汇等违法违规行为，保证国家海关、税收、外汇政策的有效执行。
路透香港4月21日 - 中国互联网软件企业--金山软件周五称，同意向腾讯控股出售其所持游戏开发商西山居4.34%的股份，对价约6,262万美元。