工行获准在境外发行不超过3.5亿股优先股

路透北京11月22日 - 中国最大银行--中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)周五晚间公告称，获准在境外发行不超过3.5亿股优先股，每股面值人民币100元，完成发行后的优先股可在香港交易所上市。

公告显示，核准工行境外发行的优先股在触发事件发生时强制转换为普通股，转换后的普通股可在香港交易所上市。

工行此前公告称，拟在境内外发行至多800亿元人民币优先股，用以补充资本金，其中在境内发行不超过450亿元优先股，境外发行量不超过350亿元。

工商银行A股周五收报3.74元，H股收在4.97港元。（完）

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(发稿 张晓翀；审校 黄凯)

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