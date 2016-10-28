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中国财经 | 2016年 10月 28日 星期五 18:21 BJT

工行9月末净利同比微增0.46% 不良贷款率升至1.62%

路透北京10月28日 - 以市值计中国最大银行--中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)周五发布业绩报告显示，该行前三季度实现归属于母公司股东的净利润2,227.92亿元人民币，同比微增0.46%；截至9月末，不良贷款率为1.62%，上年末为1.5%，上季末为1.55%。

同时，工行9月末拨备覆盖率为136.14%，较6月末下降6.88个百分点，低于银监会规定的150%的拨备覆盖率红线。

截至9月末，工行不良贷款余额为2,088.8亿元，较上年末增加293.62亿元，较上季末增加125.77亿元；该行核心一级资本充足率为12.58%，资本充足率为14.18%。（完）

(发稿 马蓉；审校 杨淑祯)

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