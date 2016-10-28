工行9月末净利同比微增0.46% 不良贷款率升至1.62%

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京10月28日 - 以市值计中国最大银行--中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)周五发布业绩报告显示，该行前三季度实现归属于母公司股东的净利润2,227.92亿元人民币，同比微增0.46%；截至9月末，不良贷款率为1.62%，上年末为1.5%，上季末为1.55%。
同时，工行9月末拨备覆盖率为136.14%，较6月末下降6.88个百分点，低于银监会规定的150%的拨备覆盖率红线。
截至9月末，工行不良贷款余额为2,088.8亿元，较上年末增加293.62亿元，较上季末增加125.77亿元；该行核心一级资本充足率为12.58%，资本充足率为14.18%。（完）
(发稿 马蓉；审校 杨淑祯)
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路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。