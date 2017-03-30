工商银行去年净利按年微增0.4% 不良率升至1.62%

路透上海3月30日 - 以资产计中国最大银行--中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)周四公布，去年净利按年增长0.4%；去年末该行不良贷款率为1.62%，较2015年末的1.5%上升0.12个百分点。

该行业绩公告显示，其2016年全年归属于母公司股东的净利润为2,782.49元人民币，上年度净利则为2,771.31亿元。汤森路透I/B/E/S综合多名分析师预测的净利为2,754.18亿元。该行2016年净利息差和净利息收益率为2.02%和2.16%，2015年末则分别为2.30%和2.47%。

公告并显示，去年末工行的核心一级资本充足率为12.87%，资本充足率为14.61%,上年末分别为12.87%和15.22%；拨备覆盖率为136.69%，上年末则为156.34%。（完）