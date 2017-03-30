工商银行去年净利按年微增0.4% 不良率升至1.62%

新闻稿：穆迪将中国评级从Aa3下调至A1 展望从负面调整为稳定
路透上海5月24日 - 国际评级机构穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。此次评级下调反映了穆迪预计未来几年中国的财政实力会受到一定程度的损害，经济体系整体债务将随着潜在增长的放缓而继续上升。
路透上海3月30日 - 以资产计中国最大银行--中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)周四公布，去年净利按年增长0.4%；去年末该行不良贷款率为1.62%，较2015年末的1.5%上升0.12个百分点。
该行业绩公告显示，其2016年全年归属于母公司股东的净利润为2,782.49元人民币，上年度净利则为2,771.31亿元。汤森路透I/B/E/S综合多名分析师预测的净利为2,754.18亿元。该行2016年净利息差和净利息收益率为2.02%和2.16%，2015年末则分别为2.30%和2.47%。
公告并显示，去年末工行的核心一级资本充足率为12.87%，资本充足率为14.61%,上年末分别为12.87%和15.22%；拨备覆盖率为136.69%，上年末则为156.34%。（完）
(发稿 马蓉; 审校 曾祥进)
路透上海5月24日 - 国际评级机构穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。此次评级下调反映了穆迪预计未来几年中国的财政实力会受到一定程度的损害，经济体系整体债务将随着潜在增长的放缓而继续上升。
路透上海5月24日 - 国际物业顾问--高力国际周二稍晚发布报告，2017年一季度中国房地产投资市场交易量同比下降逾两成，但是鉴于中国经济继续成长，投资需求稳定，估计短期内国内的投资市场将会反弹，全年前景向好。
路透台北/香港5月24日 - 中国企业乐视(LeEco)称其美国业务将裁员逾300人，约相当于当地员工人数的四分之三。资金吃紧的乐视要简化全球业务，以摆脱现金短缺局面。