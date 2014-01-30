工商银行称以7.7亿美元收购标准银行公众公司60%股权

路透北京1月29日 -以资产计全球第一大银行--中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)周三称，其已就收购标准银行公众有限公司60%股权与南非标准银行集团(SBKJ.J)达成协议。根据股份买卖协议，工行将根据标银公众交割日净资产计算确定向标银伦敦控股支付的交易对价，按标银公众2013年6月30日净资产匡算，交易对价约7.7亿美元。

在工行发布的新闻稿称，除交割日收购60%股权外，工商银行享有买入期权，可选择在未来收购标银公众额外20%股权，把持股比例增至80%。标银伦敦控股在工商银行行使上述期权后享有向工商银行卖出持有的标银公众剩余股权的权利。

“中国经济发展带来的大量商品交易和相关套期保值需求，利率、汇率市场化和资本市场开放均对中资银行的服务功能和业务模式提出了新的要求。通过本次交易，工商银行可借助标银公众的全球市场业务平台、成熟的业务模式和行业经验，提升工商银行在这一领域的业务、风险控制、运营和创新能力，从而更好的适应客户需求。”工商银行董事长姜建清称。

新闻稿称，标银公众是标准银行通过子公司标准银行伦敦控股有限公司全资控股的银行机构，持有全面银行业务牌照，全球市场业务活跃，对新兴市场了解，在商品交易和提供满足客户需要的全球市场解决方案方面经验丰富。

按照股份买卖协议，标银公众将在交割前剥离与全球市场业务无关的业务，剥离及重组完成后将成为一家专注于全球市场业务的银行，通过其在伦敦、纽约、新加坡、香港、迪拜、东京和上海的分支机构为全球客户提供服务。

新闻稿称，上述交易的最终完成，还需分别获得境内外监管机构的批准。 （完）

(发稿 谢衡; 审校 林高丽)

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