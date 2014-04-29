工商银行3.16亿美元收购土耳其Tekstil Bankasi的75.5%股份

路透香港4月29日 - 中国工商银行(1398.HK)已同意以3.16亿美元收购土耳其银行Tekstil BankasiTEKST.IS的75.5%股份，寻求利用中土两国间贸易不断增长所带来的机会。

工行(601398.SS)周二在声明中称，将以要约收购的方式，在恰当的时机收购Tekstil Bankasi剩余的股份。

工行并称，此项交易将有助于工行“更好地服务于两国客户，满足他们对于全球性银行服务的需求。“声明还称，收购还能令工行开拓新的业务机会。

工行将从土耳其GSD Holding手中购得上述股份。(完)

(编译 王洋; 审校 张涛)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。