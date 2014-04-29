工行首季净利同比升6.63%

独家：中国国开行或为复星国际财团入股极地黄金融资--知情人
路透莫斯科/香港4月19日 - 两名了解交易磋商情况的知情人士对路透表示，中国国家开发银行考虑为一个寻求入股俄罗斯最大黄金生产商极地黄金(Polyus)的中国财团提供融资。
路透香港4月29日 -以资产计全球最大的银行--中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)周二公布，今年首季净利按年增长6.63%，基本符合市场预期。
此外，工行并宣布已签署协议拟，向GSDHolding(GSDHO.IS)收购土耳其银行TEKSTILBANK的75.5%股权，代价约3.16亿美元，交易并将触发工行向TEKSTILBANK提出强制收购要约。
工行的公告显示，今年1-3月净利为733.02亿元人民币，去年同期为687.43亿元，其上半年盈利与路透此前访查分析师综合预测的715.2亿元基本相符。
截至3月末不良贷款余额比上年末增加68.61亿元至1,005.5亿元，不良贷款比率为0.97%，比去年末0.94%上升。3月底工行的核心一级资本充足率为10.88%，资本充足率为13.22%。（完）
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(记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
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