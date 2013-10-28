工行前三季贵金属交易额超万亿

路透上海10月28日 -以资产计全球第一大银行--中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)发布最新统计称，今年前三季度，该行贵金属交易额突破一万亿元人民币，贵金属实物销售达到近四年来最好水平。

数据显示，前三季度工行贵金属业务共实现交易额1.07万亿元人民币，同比增长22%；交易的贵金属达11万吨，同比增幅达44%。

工行负责人在新闻稿中称，为有效满足更广泛客户群体的贵金属投资需求，工行丰富和优化了实物类、交易类、融资类、理财类、直营类等贵金属五大类业务，促进了业务线的快速增长和对客户投资需求的有效满足。

该负责人并称，工行推出的核心贵金属产品“积存金”的市场反应良好，目前积存交易规模超过100吨，是去年同期的17倍。

工行此前发布的数据显示，上半年该行贵金属交易额近7,000亿元人民币，该领域发生业务量6.34万吨。据此计算，今年第三季度工行的贵金属交易额超过3,700亿元。

新闻稿并称，在融资类业务方面，工行创新了黄金租赁配套衍生产品组合策略，推动租赁发放量同比增长60%。(完)

(发稿 丁琦; 审校 杨淑祯)路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。