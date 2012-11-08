工行预计四季度不良贷款额保持稳定（更新版）

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路透北京11月8日电---全球以市值计最大银行--中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)行长杨凯生周四称,该行四季度不良贷款额和不良率预计将保持稳定,而净息差也不会有大的变化.

"各家银行不一样,我们工行到三季度末不良贷款和不良贷款率较6月末双降,我们有信心保持平稳."他在中共"十八大"开幕式结束后对记者表示.

中国共产党第十八次全国代表大会于8日至14日举行,会议将选举产生新一届中共中央领导人.

工行三季报显示,截至9月末,该行不良贷款余额为747.52亿元人民币,比6月末减少3.73亿元;不良贷款率为0.87%,比6月末下降0.02个百分点.拨备覆盖率为288.33%,比上年末提高21.41个百分点.三季度净息差2.67%,较半年末提升一个百分点.

此外,对于证券、信托等金融牌照,杨凯生表示,商业银行在境内设立证券公司还是面临一些监管限制,今后随着金融改革的深化、监管政策的调整、工行业务的发展,"我们会综合考虑这个事情."

此前建设银行(0939.HK)(601939.SS)高管表示,正加快推进综合化经营步伐,积极申请证券牌照.目前工行和建行均已拥有基金、保险、金融租赁、投资银行以及村镇银行等专业化金融平台.(完)

--发稿 赵红梅/林琦; 审校 张喜良

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