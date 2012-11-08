工行预计四季度不良贷款额保持稳定（更新版）

人民币连五日小幅收升 交投意愿寡淡静待特朗普讲话
路透上海/北京2月28日 - 人民币兑美元即期周二连五日小幅收升，波动区间明显收窄；本月升值0.13%。交易员称，汇价区间波动共识愈发明显，实需之外市场明显缺乏交投意愿，若无外力驱动，汇价料延续当前横向震荡走势；市场静待美国总统特朗普晚间讲话会否提供财政和税收政策更多细节。
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路透北京11月8日电---全球以市值计最大银行--中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)行长杨凯生周四称,该行四季度不良贷款额和不良率预计将保持稳定,而净息差也不会有大的变化.
"各家银行不一样,我们工行到三季度末不良贷款和不良贷款率较6月末双降,我们有信心保持平稳."他在中共"十八大"开幕式结束后对记者表示.
中国共产党第十八次全国代表大会于8日至14日举行,会议将选举产生新一届中共中央领导人.
工行三季报显示,截至9月末,该行不良贷款余额为747.52亿元人民币,比6月末减少3.73亿元;不良贷款率为0.87%,比6月末下降0.02个百分点.拨备覆盖率为288.33%,比上年末提高21.41个百分点.三季度净息差2.67%,较半年末提升一个百分点.
此外,对于证券、信托等金融牌照,杨凯生表示,商业银行在境内设立证券公司还是面临一些监管限制,今后随着金融改革的深化、监管政策的调整、工行业务的发展,"我们会综合考虑这个事情."
此前建设银行(0939.HK)(601939.SS)高管表示,正加快推进综合化经营步伐,积极申请证券牌照.目前工行和建行均已拥有基金、保险、金融租赁、投资银行以及村镇银行等专业化金融平台.(完)
--发稿 赵红梅/林琦; 审校 张喜良
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