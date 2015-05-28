工商银行与房企探索电商新模式 下半年将推线上住房按揭贷款

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
5月28日 - 路透北京5月28日 - 以市值计全球第一大银行-中国工商银行(601398.SS) (1398.HK) 周四称，与六家房企签署战略合作协议，将通过工行旗下融e购电商平台提供线上选房支付的金融服务，探索房地产电商新模式，并将于下一步将推出线上住房按揭贷款服务。
工行新闻稿称，与恒大地产(3333.HK) 、保利地产(600048.SS) 、富力地产(2777.HK) 、碧桂园(2007.HK) 、雅居乐(3383.HK) 、合生地产等六家房地产企业签署了合作协议，打造“互联网+房地产”模式。
工行并称，本次签约合作，是工行自身实施e-ICBC互联网金融战略的重要一步。下半年将推出线上住房按揭贷款服务，进一步提升融e购房地产电商的核心竞争力。
2014年工行融e购推出房地产电商项目，打造“线上选房、线上支付、线上金融”一站式服务，构建“售房+装修+物业”的房产生态链。目前国内10余家房企已签约入驻工商融e购，上线楼盘项目200多个，今年前5月已经成交房产1,000余套，销售金额超过11亿元人民币。（完）
(发稿 王蕾；审校 赵红梅/林高丽)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。