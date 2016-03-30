工行去年净利仅增0.5% 今年将压低信用风险成本

路透北京/上海3月30日 - 以资产计中国最大银行--工商银行(601398.SS)(1398.HK)去年净利增速急剧放缓，不良贷款率亦明显上升，与其同业一样反映中国经济疲弱对国内银行业的巨大压力。该行高层预计，今年息差会继续收窄，并将进一步压低信用风险成本。

工行周三公布，去年净利2,771.31亿元人民币，同比增速0.5%较上年的5.01%明显放缓；年末不良贷款1,795.18亿元，增加550.21亿元，不良贷款率1.5%，上年末则为1.13%；拨备覆盖率降至156.34%，接近150%的监管红线。

该行行长易会满在业绩会上表示，今年利润增长是正是负还很难下结论，主要取决于宏观经济态势及内部创新转型和风险管控，将进一步压低风险、尤其是信用风险成本，且在信贷方面止住新的“出血点”以控制风险。

“信用风险成本是现在工行最大的成本，”他说。

有分析师并引述他在分析师业绩说明会上称，今年前两月工行信贷增量2,200亿元，比去年同期多50亿元，新增信贷主要投向大基础设施建设和个人住房按揭。

“今年总体要持续完善信贷流量管理，境内外增量计划是1万亿左右，境内人民币计划8,500亿左右，增长比全国平均水平要低一些，2万亿的存量信贷会偿还再贷，总投放2.85万亿。”易会满称。

他并表示，针对11万户信贷客户围绕产能严重过剩、杠杆偏高和库存偏高进行排队，都会拟定出名单，在下一步工作优化，制定相应信贷政策；同时，选择四大领域做好供给侧改革的增量，包括大项目和大城市，小微企业和个人消费与房贷，优势企业，新兴领域包括新产业和模式。

受2015央行五次降息及放开存款利率浮动区间上限的影响，工行去年净利息差和净利息收益率分别为2.30%和2.47%，分别比上年下降16个和19个基点。

易会满预计，今年上半年息差收窄速度会较快，若无新的政策，下半年息差会比较平稳，今年料息差收窄20个基点。此外，他并指出，拨备覆盖率最新调整比例未定，但肯定会有变化。

**资产质量持续承压**

工行董事长姜建清表示，企业在去库存和去杠杆过程中，银行资产质量会持续承压，但工行拨备覆盖率156%，全世界来看是较高的，且中国过去几年拨备是逆周期的措施，在现在的经济下行期起到了很好的作用。

他并称，工行去年动用600亿元解决了1,700-1,800亿元的不良贷款；不良处置有各种手段可以采取，包括不良资产证券化已经在搞试点摸索经验，如果对工行有利就会积极探索，关键看如何有序开展。

易会满则透露，对于不良资产证券化(ABS)，工行已经在选试点分行做不良贷款企业的组包，争取下半年推出，“工行不良ABS规模不大也就几十亿。”

针对市场热议的债转股化解银行不良资产问题，姜建清认为，债转股是解决不良资产的方法之一，在这一过程中，债权人一定作为市场主体，本着市场化商业化与法制化原则稳妥开展债转股，“有关的细则还不是很明确，还没有下来，银行会积极关注这个新的不良处置渠道，本着银企双赢，我们会稳妥推进。”

此外，他还提到，工行住房抵押贷款市场融资余额2.52万亿，不良率0.39%；至于按揭住房的信贷政策，不同城市和个人在贷款利率等方面有差别，并严格控制三四线城市的住房开发性贷款。

“零首付是非常危险的做法，借款人不具备首付能力，甚至借短期高息借款，美国次贷危机已经是前车之鉴。我们在个人按揭贷款，甄别客户付首付的能力，主要是审核真实收入，工行不是简单看抵押物就放贷款。”他说。

年报并显示，去年末工行核心一级资本充足率为12.87 %，资本充足率为15.22%。

值得一提的是，工行年报亦显示，中国国家外管局旗下全资子公司梧桐树投资平台责任有限公司现身在工行前十大股东榜单，而在其去年三季报中并未曾见梧桐树投资的身影。（完）