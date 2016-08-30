中国工商银行上半年净利按年增0.8% 不良率升至1.55%

获中国最高法院提审 小i机器人与苹果的专利诉讼将继续
路透上海1月16日 - 中国人工智能企业上海智臻与全球手机大厂苹果的专利诉讼还将继续。以小i机器人闻名业内的上海智臻智能周一透露，近日最高人民法院下达行政裁定书，将提审苹果与小i机器人的专利案件，再审期间将中止原判决的执行。
路透北京8月30日 - 以市值计中国最大银行--中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)周二称，今年上半年净利同比微增0.8%；截至6月末，不良贷款率1.55%，去年末为1.5%。
此外，工商银行6月末拨备覆盖率为143.02%，一季度末为141.21%，低于银监会规定的150%的拨备覆盖率红线。
工行半年报显示，该行上半年实现归属于母公司股东的净利润1,502.17亿元人民币，上年同期净利为1,490.21亿元。
截至6月末，工行不良贷款余额为1,963.03亿元，较上年末增加167.85亿元，较上季度减少83.56亿元；该行核心一级资本充足率为12.54%，资本充足率为14.26%。（完）
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(发稿 马蓉; 审校 林高丽)
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路透北京1月16日 - 路透根据中国央行公布的数据计算显示，12月末中央银行口径外汇占款余额为219,425.26亿元人民币 。据此计算，当月央行口径外汇占款减少3,178.02亿元人民币。
路透北京1月16日 - 据新华社报导，中国国务院近日印发促进移动互联网健康有序发展的意见称，将引导多元化投融资市场发展，积极稳妥推进电信市场开放，推动形成多种资本成分和各类市场主体优势互补、相互竞争；开放民间资本进入基础电信领域竞争性业务。