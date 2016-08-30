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中国财经 | 2016年 8月 30日 星期二 17:39 BJT

中国工商银行上半年净利按年增0.8% 不良率升至1.55%

路透北京8月30日 - 以市值计中国最大银行--中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)周二称，今年上半年净利同比微增0.8%；截至6月末，不良贷款率1.55%，去年末为1.5%。

此外，工商银行6月末拨备覆盖率为143.02%，一季度末为141.21%，低于银监会规定的150%的拨备覆盖率红线。

工行半年报显示，该行上半年实现归属于母公司股东的净利润1,502.17亿元人民币，上年同期净利为1,490.21亿元。

截至6月末，工行不良贷款余额为1,963.03亿元，较上年末增加167.85亿元，较上季度减少83.56亿元；该行核心一级资本充足率为12.54%，资本充足率为14.26%。（完）

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(发稿 马蓉; 审校 林高丽)

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