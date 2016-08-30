工行上半年净利仅增0.8% 二季度不良率下降但难言拐点（更新版）

获中国最高法院提审 小i机器人与苹果的专利诉讼将继续
路透上海1月16日 - 中国人工智能企业上海智臻与全球手机大厂苹果的专利诉讼还将继续。以小i机器人闻名业内的上海智臻智能周一透露，近日最高人民法院下达行政裁定书，将提审苹果与小i机器人的专利案件，再审期间将中止原判决的执行。
(新增业绩发布会内容)
路透北京8月30日 - 以市值计中国最大银行--中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)周二称，今年上半年净利同比微增0.8%，尽管二季度不良贷款额和不良率13个季度来首现双降，但工行高管指出，不良额和不良率还难言拐点。
工行董事长易会满在业绩发布会上指出，下半年及今后一段时间来看，不良贷款可能还会产生上升，但总体趋势会是基本稳定的态势。
“二季度工行13个季度首次不良贷款额和不良率双降。但现在判断工行不良贷款进入拐点现在为时过早，...与管理层讨论，现在不是拐点，而是加大不良贷款处置和信贷风险管理的结果。”易会满指出。
他强调，中国经济三去一补结构调整阵痛期，受经济波动影响，部分行业、地区的信贷风险仍面临考验，不良贷款何时见顶、何时进入拐点还需进一步观察。
他称，不良贷款拐点不是等出来的，要把信贷管理工作真正做好，打好资产质量攻坚战，在比较复杂严峻的情况下，保持资产质量。
针对上半年工行净息差下降的态势，易会满指出，下半年总体预计扣除营改增外，净息差总体保持稳定。
他解释称，净息差降幅较大的原因包括，去年连续五次降息的滞后效应；利率市场化推进，同业竞争进一步加剧，利率上浮比例有小幅上升；营改增价税分离影响收入7个BP，不过这对利润不会影响。
针对不良ABS，易会满提到，不良贷款证券化的工作正在进行中，预计下个月推出其今年首单不良ABS，工行首单不良ABS总额较小，估计不会过50亿。
他强调，当前中国经济放缓及结构调整，适度释放拨备资源，处置不良贷款，是银行稳健经营的正确举措，也符合以丰补欠的逆周期管理，而工行的“这种处置方式也得到监管部门的理解”。
工行半年报显示，截至6月末，不良贷款率1.55%，去年末为1.5%。截至6月末，工行不良贷款余额为1,963.03亿元，较上年末增加167.85亿元，较上季度减少83.56亿元；该行核心一级资本充足率为12.54%，资本充足率为14.26%。
**债转股仍在研究中**
对于业界关注的债转股方面，易会满告诉路透记者，债转股仍在研究过程中，四大行和四大资产管理公司肯定在债转股的试点方案内，工行收到方案后会实施。
“收到（债转股方案）后我们会实施，整个的方向是按市场化和法制化方向在做，是尊重企业银行双方自愿，所以说呢债转股整体推进的还是比较稳。”易会满指出。
他并告诉路透，“即使没有债转股的方案，银行已经在实施债转股，这种情况并不奇怪。”
工行今年半年报显示，该行上半年实现归属于母公司股东的净利润1,502.17亿元人民币，上年同期净利为1,490.21亿元。工商银行6月末拨备覆盖率为143.02%，一季度末为141.21%，低于银监会规定的150%的拨备覆盖率红线。（完）
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(发稿 马蓉；撰写 李文科; 审校 林高丽)
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