工行上半年净利仅增0.8% 二季度不良率下降但难言拐点（更新版）

(新增业绩发布会内容)

路透北京8月30日 - 以市值计中国最大银行--中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)周二称，今年上半年净利同比微增0.8%，尽管二季度不良贷款额和不良率13个季度来首现双降，但工行高管指出，不良额和不良率还难言拐点。

工行董事长易会满在业绩发布会上指出，下半年及今后一段时间来看，不良贷款可能还会产生上升，但总体趋势会是基本稳定的态势。

“二季度工行13个季度首次不良贷款额和不良率双降。但现在判断工行不良贷款进入拐点现在为时过早，...与管理层讨论，现在不是拐点，而是加大不良贷款处置和信贷风险管理的结果。”易会满指出。

他强调，中国经济三去一补结构调整阵痛期，受经济波动影响，部分行业、地区的信贷风险仍面临考验，不良贷款何时见顶、何时进入拐点还需进一步观察。

他称，不良贷款拐点不是等出来的，要把信贷管理工作真正做好，打好资产质量攻坚战，在比较复杂严峻的情况下，保持资产质量。

针对上半年工行净息差下降的态势，易会满指出，下半年总体预计扣除营改增外，净息差总体保持稳定。

他解释称，净息差降幅较大的原因包括，去年连续五次降息的滞后效应；利率市场化推进，同业竞争进一步加剧，利率上浮比例有小幅上升；营改增价税分离影响收入7个BP，不过这对利润不会影响。

针对不良ABS，易会满提到，不良贷款证券化的工作正在进行中，预计下个月推出其今年首单不良ABS，工行首单不良ABS总额较小，估计不会过50亿。

他强调，当前中国经济放缓及结构调整，适度释放拨备资源，处置不良贷款，是银行稳健经营的正确举措，也符合以丰补欠的逆周期管理，而工行的“这种处置方式也得到监管部门的理解”。

工行半年报显示，截至6月末，不良贷款率1.55%，去年末为1.5%。截至6月末，工行不良贷款余额为1,963.03亿元，较上年末增加167.85亿元，较上季度减少83.56亿元；该行核心一级资本充足率为12.54%，资本充足率为14.26%。

**债转股仍在研究中**

对于业界关注的债转股方面，易会满告诉路透记者，债转股仍在研究过程中，四大行和四大资产管理公司肯定在债转股的试点方案内，工行收到方案后会实施。

“收到（债转股方案）后我们会实施，整个的方向是按市场化和法制化方向在做，是尊重企业银行双方自愿，所以说呢债转股整体推进的还是比较稳。”易会满指出。

他并告诉路透，“即使没有债转股的方案，银行已经在实施债转股，这种情况并不奇怪。”

工行今年半年报显示，该行上半年实现归属于母公司股东的净利润1,502.17亿元人民币，上年同期净利为1,490.21亿元。工商银行6月末拨备覆盖率为143.02%，一季度末为141.21%，低于银监会规定的150%的拨备覆盖率红线。（完）

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