工行2014年办理跨境人民币业务量超3.5万亿 创历史新高

路透北京1月9日 - 随着人民币跨境流通和使用范围的不断扩大，商业银行2014年跨境人民币业务加速发展。工商银行(601398.SS)周五公布，该行去年办理的跨境人民币业务量超3.5万亿，创历史新高。

而自2009年跨境人民币业务试点启动以来，工行(1398.HK)已累计办理跨境人民币业务量超过8万亿元，平均每年增长超过200%。

工行目前已成为新加坡、卢森堡、多哈、多伦多、曼谷五地的人民币业务清算行，构建起7×24小时全球人民币交易清算业务体系。

截至去年末，工行新加坡人民币清算行的服务区域延伸至38个国家和地区，累计人民币清算量已超过40万亿元；而卢森堡清算行自去年底正式运营以来，清算服务区域已覆盖至13个国家和地区。

工行表示，境外机构的拓展与壮大为人民币跨境使用提供了重要的渠道和载体。目前，工行已在全球41个国家和地区设立了330余家海外机构，并通过参股南非标准银行间接延伸至近20个非洲国家，成为连接境内与离岸人民币市场的纽带。

“现在，人民币业务对工行境外机构总资产、负债、收入和利润的贡献都超过20%，有些境外机构甚至超过60%，并在继续扩大。”工行称。

目前，供企业选择的海外人民币产品不断丰富，如跨境人民币存贷款、汇款、结算、融资、清算、个人跨境、资金和衍生产品组合，内外联动创新双币信用证、跨境人民币结构性代付、直融通、风险参贷、人民币福费廷等产品。（完）

(发稿 路透中文新闻部; 审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。