工银新加坡人民币清算行宣布启动清算24小时连续运作

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港8月4日 - 工商银行(601398.SS)(1398.HK)新加坡人民币清算行周二宣布，在此前人民币清算直通业务24小时清算的基础上，进一步优化服务，启动人民币清算24小时连续运作清算模式，运行时间覆盖亚洲、欧洲、美洲三大时区。
“过去工行新加坡清算行人工处理清算到晚间11：30，只有直通（系统自动处理不用人工干预）的由系统24小时处理,”工行相关人士进一步解释道，现在则与多伦多、欧洲清算行等配合，不同时区的清算行可连续24小时处理业务，包括非直通报文。
截至目前，工行已被中国央行指定在新加坡、卢森堡、加拿大、泰国、卡塔尔五个国家担任人民币清算行，成为首家在亚洲、欧洲和美洲地区都拥有人民币清算行资质的商业银行。
工行目前依靠集团三大时区清算行资格，已推出24小时不间断清算服务，可依靠不同地区业务团队的相互配合，实现在新加坡假日仍能为参加行提供人民币清算服务，为参加行支付提供便利。
截至今年5月末，中国央行共在15个国家和地区建立了人民币清算安排，覆盖东南亚、西欧、中东、北美、南美和大洋洲等。
数据显示，今年上半年，工行新加坡分行为参加行办理人民币清算业务已达27万亿元人民币。
中银香港(2388.HK)本月亦宣布，将香港人民币即时支付结算系统（RMB RTGS 系统）的清算服务时间延长至20.5个小时，全程复盖早8:30至翌日凌晨5时，这将令香港在人民币国际化进程中的优势进一步提升。（完）
(记者 赵红梅；审校 林高丽)
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路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。