工银新加坡人民币清算行宣布启动清算24小时连续运作

路透香港8月4日 - 工商银行(601398.SS)(1398.HK)新加坡人民币清算行周二宣布，在此前人民币清算直通业务24小时清算的基础上，进一步优化服务，启动人民币清算24小时连续运作清算模式，运行时间覆盖亚洲、欧洲、美洲三大时区。

“过去工行新加坡清算行人工处理清算到晚间11：30，只有直通（系统自动处理不用人工干预）的由系统24小时处理,”工行相关人士进一步解释道，现在则与多伦多、欧洲清算行等配合，不同时区的清算行可连续24小时处理业务，包括非直通报文。

截至目前，工行已被中国央行指定在新加坡、卢森堡、加拿大、泰国、卡塔尔五个国家担任人民币清算行，成为首家在亚洲、欧洲和美洲地区都拥有人民币清算行资质的商业银行。

工行目前依靠集团三大时区清算行资格，已推出24小时不间断清算服务，可依靠不同地区业务团队的相互配合，实现在新加坡假日仍能为参加行提供人民币清算服务，为参加行支付提供便利。

截至今年5月末，中国央行共在15个国家和地区建立了人民币清算安排，覆盖东南亚、西欧、中东、北美、南美和大洋洲等。

数据显示，今年上半年，工行新加坡分行为参加行办理人民币清算业务已达27万亿元人民币。

中银香港(2388.HK)本月亦宣布，将香港人民币即时支付结算系统（RMB RTGS 系统）的清算服务时间延长至20.5个小时，全程复盖早8:30至翌日凌晨5时，这将令香港在人民币国际化进程中的优势进一步提升。（完）

(记者 赵红梅；审校 林高丽)

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