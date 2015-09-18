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中国财经 | 2015年 9月 18日 星期五 09:50 BJT

中国央行决定授权中国工商银行担任阿根廷人民币业务清算行

路透北京9月18日 - 中国央行周五表示，决定授权中国工商银行（阿根廷）股份有限公司担任阿根廷人民币业务清算行。

央行上日表示，已于近日与阿根廷中央银行签署了在阿根廷建立人民币清算安排的合作备忘录。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)

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