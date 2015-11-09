工银欧洲获批RQFII资格 将成立基金投资中国资本市场

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京11月9日 - 以资产计中国最大银行--工商银行(1398.HK)(601398.SS)周一宣布，中国证监会近日正式批准了工银（欧洲）有限公司的RQFII（人民币合格境外机构投资者）资格。
工行新闻稿表示，是次工银欧洲作为欧洲市场跨境人民币业务的主要参与者，提交申请获批，成为卢森堡首批获得RQFII资格的金融机构。
此前，于今年4月，中国RQFII试点地区扩大到卢森堡，初始投资额度为500亿元人民币。
“获批RQFII资格后工银欧洲将很快发起成立一支主要投资于中国境内资本市场的新基金。”工银欧洲相关负责人表示。
该位负责人称，即将成立的基金由工银集团内专业机构担任投资管理人，主要面向全球的机构投资者及零售投资者进行销售。通过这支基金，工银欧洲将充分发挥工银集团在人民币业务方面的优势和在中国市场的丰富投资经验，为全球投资者提供更多中国市场的资产配置机会。
去年底，工行宣布，在卢森堡申请注册的首只私募基金获得卢森堡金融管理局批准。这是中资商业银行在国际主流基金市场注册成立的首支私募基金。
工行介绍，工银欧洲总部位于卢森堡，是工商银行在欧洲的管理总部，其发挥人民币业务以及在海外资产管理方面的优势，为客户提供包括跨境结算、存款、贷款、贸易融资、人民币外汇交易和衍生产品等各项人民币产品和服务。（完）
(发稿 李贺；审校 曾祥进)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。