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中国财经 | 2016年 9月 23日 星期五 17:47 BJT

中国工行莫斯科分行将担任俄罗斯人民币业务清算行--央行

路透北京9月23日 - 中国央行周五发布公告称，根据《中国人民银行与俄罗斯中央银行合作备忘录》相关内容，决定授权工商银行（莫斯科）股份有限公司担任俄罗斯人民币业务清算行。

本月初俄罗斯央行第一副总裁称，希望年底前在莫斯科首发人民币计价的联邦贷款债券。（完）

欲览详情，请点选央行网站：here

(发稿 孙琦子; 审校 杨淑祯)

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