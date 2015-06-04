中国工商银行在利雅得开设分行 为沙特首家中资银行

路透北京6月4日 - 以市值计全球第一大银行-中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)利雅得分行周三开业，成为沙特境内首家中资银行。这是工商银行继迪拜、阿布扎比、多哈、科威特之后在中东地区设立的第五家分行。

工行副行长谷澍在开业仪式上表示，中沙两国在铁路建设、能源合作、人文交流、丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路建设、亚洲基础设施投资银行筹建等方面蕴含着广阔的合作契机；利雅得分行成立后，将努力成为两国和区域间经贸往来的桥梁和纽带。

“工商银行高度重视在中东地区的业务拓展。”工行新闻稿表示。

截至目前，工商银行的境外网络已经覆盖全球42个国家和地区，分支机构达到397家，是全球网络覆盖最广的中资金融机构。工商银行还通过参股南非标准银行间接延伸至20个非洲国家，形成了横跨亚、非、拉、欧、美、澳的服务网络。

沙特是中国在阿拉伯地区最大的贸易伙伴，重要的投资目的地和工程承包市场。（完）

(发稿 王蕾；审校 李贺/黄凯)

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