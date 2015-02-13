工行去年个人金融资产余额超过10万亿

路透北京2月13日 - 全球市值最大银行--中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)周五表示，去年末，工行个人客户金融资产余额达到约10.5万亿元人民币，成为国内第一家个人客户金融资产超过10万亿的商业银行；此外，该行同期储蓄存款在个人金融资产中占比下降到70%左右。

工行新闻稿称，从增长趋势上看，2014年末，工行个人客户的金融资产余额比年初增长了近一万亿元，比上年多增约2,500亿；该行个人客户数量也在快速增长，截至去年末个人客户总数已经达到4.65亿户，比年初增加了近8%。

对于个人客户金融资产结构，工行介绍，去末工行10.5万亿的全行个人金融资产中，本外币储蓄存款余额约为7.5万亿，理财产品的余额约为1.09万亿，基金、保险、国债、第三方存管和贵金属等投资产品的余额合计约为1.9万亿，储蓄存款的占比已从过去接近百分之百下降到目前的70%左右。

在获取增量客户上，工行表示，截至2014年末，工行代发工资单位同比增长25%，净增代发工资个人客户近1,000万人；而其依托商品交易市场组建的商友俱乐部，截至去年末已有3,000余家，商友会员突破1,600万户。

存量个人客户服务方面，工行称，已形成大零售发展格局，持续加大理财业务创新力度，在传统理财投资外，将普通客户投资范围拓展到银行间市场、境外市场、未上市公司股权市场等普通投资者无法进入或难以判断的领域。

此前，工行表示，截至去年底，该行为客户创造的理财投资收益超680亿元，同比增长接近20%，为历史新高；该行近期还在国内首推针对个人投资者的账户基本金属和账户农产品交易业务。（完）

(发稿 李贺; 审校 林高丽)

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