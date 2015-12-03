工行委托标准银行发债融资 为亚洲首发兰特欧洲债券机构

路透北京12月3日 - 以资产计中国最大银行--工商银行(1398.HK)(601398.SS)周四表示，该行与南非标准银行(SBKJ.J)签署发债合作协议，委托标准银行以发行兰特欧洲债券方式融资100亿兰特。

工行新闻稿称，该笔融资将用于支持南非工业化进程和基础设施建设项目。通过本次债券发行，工行将成为亚洲首家兰特欧洲债券发行机构。

业内人士介绍，本次债券发行虽然以兰特计价，但是将通过工行欧洲分行平台来发行。

新闻稿显示，截至9月末，工行在非洲已开展中非合作项目44个，累计承贷金额近100亿美元，涉及近20个非洲国家；目前储备的重大中非合作项目接近100个，总投资额接近800亿美元，涉及非洲近30个国家。

标准银行是非洲资产规模最大的银行，2008年工行投资55亿美元收购该行20%股权，成为其第一大股东。

欧洲债券是指一国政府、金融机构和工商企业在国际市场上以可自由兑换的第三国货币标值并还本付息的债券。（完）