工行新加坡分行任新加坡人民币业务清算行--人行

路透北京2月8日 - 中国央行周五称,决定授权中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)新加坡分行担任新加坡人民币业务清算行.

刊登在中国央行网站的公告称,这是根据中国人民银行和新加坡金融管理局就加强中国与新加坡金融服务领域合作的相关安排,经过审批做出的决定.

此前新加坡已向两家中国银行(3988.HK)(601988.SS)和中国工商银行授予完整的银行执照,使其更加接近获得一人民币清算银行,而拥有人民币清算行后,新加坡将可在不断扩张的人民币计价交易及金融产品市场上,更积极地与香港展开竞争.

业内人士指出,新加坡为全球第四大外汇交易中心,且为亚洲石油及商品的主要根据地,目前各界普遍认为新加坡吸收的人民币存款规模将仅次于中国和香港.(完)

(发稿 谢衡; 审校 曾祥进)

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