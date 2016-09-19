工行与新交所将合作支持中企股票债券在新加坡挂牌交易

路透北京9月19日 - 中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)与新加坡交易所周一签署谅解备忘录称，双方将致力于推动新加坡资本市场的发展，并支持中国企业的股票和债券在新加坡交易所挂牌交易，支持重点是房地产信托基金和离岸人民币债券。

双方联合发布的新闻稿援引谅解备忘录称，双方将在多个领域进行合作来提升中新两国资本市场的联系，包括寻求在衍生品交易、债券交易以及新交所上市人民币计价合约的做市领域合作。

“我们很期待与工商银行共同提升中国行业新加坡资本市场的合作，帮助中国企业在新加坡筹集资本并寻找投资机会，也进一步推动人民币国际化。”新加坡交易所股票和固定收益部负责人Chew Sutat表示。

工商银行新加坡分行行长张伟武亦称，作为中国最大的银行和新加坡最大的人民币清算行，工商银行很愿意与新加坡交易所合作来鼓励中国企业参与新加坡资本市场，尤其在当下，中国企业在其增长、扩张和融资方面越来越具有国际视野。

该谅解备忘录是在工商银行主办的“一带一路基础设施和融资合作”论坛上签署的。（完）