工行与新交所将合作支持中企股票债券在新加坡挂牌交易

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京9月19日 - 中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)与新加坡交易所周一签署谅解备忘录称，双方将致力于推动新加坡资本市场的发展，并支持中国企业的股票和债券在新加坡交易所挂牌交易，支持重点是房地产信托基金和离岸人民币债券。
双方联合发布的新闻稿援引谅解备忘录称，双方将在多个领域进行合作来提升中新两国资本市场的联系，包括寻求在衍生品交易、债券交易以及新交所上市人民币计价合约的做市领域合作。
“我们很期待与工商银行共同提升中国行业新加坡资本市场的合作，帮助中国企业在新加坡筹集资本并寻找投资机会，也进一步推动人民币国际化。”新加坡交易所股票和固定收益部负责人Chew Sutat表示。
工商银行新加坡分行行长张伟武亦称，作为中国最大的银行和新加坡最大的人民币清算行，工商银行很愿意与新加坡交易所合作来鼓励中国企业参与新加坡资本市场，尤其在当下，中国企业在其增长、扩张和融资方面越来越具有国际视野。
该谅解备忘录是在工商银行主办的“一带一路基础设施和融资合作”论坛上签署的。（完）
(发稿 孙琦子; 审校 林高丽)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。