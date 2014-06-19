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中国财经 | 2014年 6月 19日 星期四 12:05 BJT

工行新加坡分行发放苏州工业园区首笔跨境人民币贷款

路透北京6月19日 - 全球资产最大银行--中国工商银行(601398.SS) (1398.HK) 周四称，工行新加坡分行已为苏州工业园区内一家企业发放首笔1,000万元跨境人民币贷款，并依托新加坡人民币清算行的通用清算平台系统，实现了贷款资金从新加坡到苏州的实时清算。

工行新闻稿表示，这是苏州工业园区的首笔跨境人民币贷款业务，将进一步拓宽中国和新加坡之间的跨境人民币双向流动渠道，为两地个人和企业人民币资金往来提供便利，更有助于促进新加坡离岸人民币市场和人民币国际化的发展。

新闻稿并称，中国人民银行苏州市中心支行也于周四颁布实施细则，跨境人民币贷款信息登记系统上线，意味着中新苏州工业园区跨境人民币创新试点业务正式启动。

中国央行南京分行上周五称，中国央行已批复，同意江苏省苏州工业园区与新加坡银行机构开展跨境人民币贷款等四项跨境人民币创新业务试点。（完）

(发稿 李然; 审校 张喜良)

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