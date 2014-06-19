工行新加坡分行发放苏州工业园区首笔跨境人民币贷款

中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3000万元 10月起施行
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京6月19日 - 全球资产最大银行--中国工商银行(601398.SS) (1398.HK) 周四称，工行新加坡分行已为苏州工业园区内一家企业发放首笔1,000万元跨境人民币贷款，并依托新加坡人民币清算行的通用清算平台系统，实现了贷款资金从新加坡到苏州的实时清算。
工行新闻稿表示，这是苏州工业园区的首笔跨境人民币贷款业务，将进一步拓宽中国和新加坡之间的跨境人民币双向流动渠道，为两地个人和企业人民币资金往来提供便利，更有助于促进新加坡离岸人民币市场和人民币国际化的发展。
新闻稿并称，中国人民银行苏州市中心支行也于周四颁布实施细则，跨境人民币贷款信息登记系统上线，意味着中新苏州工业园区跨境人民币创新试点业务正式启动。
中国央行南京分行上周五称，中国央行已批复，同意江苏省苏州工业园区与新加坡银行机构开展跨境人民币贷款等四项跨境人民币创新业务试点。（完）
(发稿 李然; 审校 张喜良)
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路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京4月21日 - 中国国家外管局周五称，海关总署、国家税务总局、国家外汇管理局同意加快推进跨部门的信息互换、监管互认、执法互助，更好地防范和打击走私、骗取出口退税、逃骗汇等违法违规行为，保证国家海关、税收、外汇政策的有效执行。
路透香港4月21日 - 中国互联网软件企业--金山软件周五称，同意向腾讯控股出售其所持游戏开发商西山居4.34%的股份，对价约6,262万美元。