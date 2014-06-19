工行新加坡分行发放苏州工业园区首笔跨境人民币贷款

路透北京6月19日 - 全球资产最大银行--中国工商银行(601398.SS) (1398.HK) 周四称，工行新加坡分行已为苏州工业园区内一家企业发放首笔1,000万元跨境人民币贷款，并依托新加坡人民币清算行的通用清算平台系统，实现了贷款资金从新加坡到苏州的实时清算。

工行新闻稿表示，这是苏州工业园区的首笔跨境人民币贷款业务，将进一步拓宽中国和新加坡之间的跨境人民币双向流动渠道，为两地个人和企业人民币资金往来提供便利，更有助于促进新加坡离岸人民币市场和人民币国际化的发展。