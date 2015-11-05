工行新加坡分行与大华银行完成首笔离岸债券回购交易

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透香港11月5日 - 新加坡离岸人民币市场新增一道融资方式，中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)新加坡分行周三与大华银行达成首笔离岸人民币债券正回购交易。此举进一步丰富和拓展了离岸人民币业务种类及市场深度。
工行新加坡分行人士周四表示，此次达成的是一笔买断式回购交易，为期一个月，利率参照新加坡本地银行间CNH一个月期拆借利率，所质押的债券为中国农业发展银行发行的两年期点心债，发行人评级和债项评级均为穆迪Aa3。
“该笔债券回购交易进一步丰富了新加坡离岸人民币的业务种类, 也将有助于发展离岸人民币债券市场。”工行新加坡分行总经理张伟武表示。
离岸人民币市场罕有这种债券回购交易，主因投资者较分散且二级市场交易不太活跃，投资者倾向于持有到期。
工行新加坡人士并称，此笔交易可以增加离岸人民币债券的流动性，通过回购交易能更便于变现，且降低了资金借出方承担的信用风险，有利于银行获利人民币资金。
中国央行今年6月初公布，已获准进入银行间债券市场的境外人民币清算行和参加行，可开展债券回购交易，且回购资金可调出境外使用。回购交易包括债券质押式回购交易和债券买断式回购交易。
政策甫一出台，中银香港已率先与国开行完成隔夜、7天期跨境回购交易各一笔。而境外机构对离岸人民币债券的回购则并无明确政策限制，路透了解到，新加坡金管局亦支持该项业务交易。
工行新加坡分行为新加坡人民币清算行，一直致力于离岸人民币业务的创新，去年6月与上海自贸区分行达成首笔人民币资金交易业务；去年10月，则以做市商身份在新加坡交易所完成首笔人民币外汇期货交易。（完）
(记者 赵红梅；审校 张喜良)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
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