工行新加坡分行与大华银行完成首笔离岸债券回购交易

路透香港11月5日 - 新加坡离岸人民币市场新增一道融资方式，中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)新加坡分行周三与大华银行达成首笔离岸人民币债券正回购交易。此举进一步丰富和拓展了离岸人民币业务种类及市场深度。

工行新加坡分行人士周四表示，此次达成的是一笔买断式回购交易，为期一个月，利率参照新加坡本地银行间CNH一个月期拆借利率，所质押的债券为中国农业发展银行发行的两年期点心债，发行人评级和债项评级均为穆迪Aa3。

“该笔债券回购交易进一步丰富了新加坡离岸人民币的业务种类, 也将有助于发展离岸人民币债券市场。”工行新加坡分行总经理张伟武表示。

离岸人民币市场罕有这种债券回购交易，主因投资者较分散且二级市场交易不太活跃，投资者倾向于持有到期。

工行新加坡人士并称，此笔交易可以增加离岸人民币债券的流动性，通过回购交易能更便于变现，且降低了资金借出方承担的信用风险，有利于银行获利人民币资金。

中国央行今年6月初公布，已获准进入银行间债券市场的境外人民币清算行和参加行，可开展债券回购交易，且回购资金可调出境外使用。回购交易包括债券质押式回购交易和债券买断式回购交易。

政策甫一出台，中银香港已率先与国开行完成隔夜、7天期跨境回购交易各一笔。而境外机构对离岸人民币债券的回购则并无明确政策限制，路透了解到，新加坡金管局亦支持该项业务交易。

工行新加坡分行为新加坡人民币清算行，一直致力于离岸人民币业务的创新，去年6月与上海自贸区分行达成首笔人民币资金交易业务；去年10月，则以做市商身份在新加坡交易所完成首笔人民币外汇期货交易。（完）