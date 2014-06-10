工行办理跨国公司外汇资金集中运营管理政策试行后首笔业务

路透北京6月10日 - 中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)周二称，近日按外管局跨国公司外汇资金集中运营管理政策，为中国中化集团办理了一笔将境外人民币外债资金划转至集团境内账户的业务。

工行新闻稿引述发言人称，此举可实现集团全球现金资源的集中调配，大大减少跨境资金实际流动规模和外汇资金敞口头寸，并将境内外分散的资金变为集中管理，对于降低财务成本、提高财务收益起到积极作用。

中国国家外汇管理局4月发布《跨国公司外汇资金集中运营管理规定（试行）》并自6月1日起实施。

该政策允许跨国公司同时或单独开立国内、国际外汇资金主账户，集中管理境内外成员企业外汇资金，开展资金集中收付汇、轧差净额结算，账户内可以全部或部分共享外债和对外放款额度。

同时，政策还在进一步简化单证审核、便利跨国公司融通资金方面做出规定。国际外汇资金主账户与境外划转自由，没有额度控制；在规定的外债和对外放款额度内，国内、国际账户内互联互通，便利企业内部调剂资金余缺。(完)

(发稿 李然; 审校 曾祥进)

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