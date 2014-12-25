工行与法兴银行将在跨境人民币和资产管理等多领域加强合作

路透上海12月25日 - 法国兴业银行(SOGN.PA)与中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)周四宣布，双方在北京签署业务合作谅解备忘录，两家银行将利用各自的国际和国内优势在相关领域进一步加强和深化合作，合作领域包括跨境人民币业务合作、资产管理等多个领域。

公司新闻稿指出，双方将在跨境人民币业务、现金管理和国际支付、企业贷款和银团贷款、投资银行业务（并购、股票资本市场、债务资本市场及其他咨询和资金筹集业务）、财富和资产管理、托管服务和产品分销（尤其是财富和资产管理结构性产品）等领域展开全面合作。

新闻稿还指出，两家银行将通过各种倡议方案扩大合作并加强交流，利用彼此的优势在中法市场和更广泛的欧洲、美洲、非洲和亚太地区的市场创造新商机。

新闻稿称，凭借法兴银行的全球化网络和中国工行在中国大陆的强大市场优势，两家银行能在广泛的业务领域展开深度合作，为企业和个人客户提供优质服务。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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